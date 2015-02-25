Картинка-заставка на страницу сайта

Есть сайт - http://a-snab.ru/

По центру анимированная картинка. Нужно сделать аналогичную по тематике и сути картинку, но другую (анимации у новой картинки не будет).

Смысл в том что компания поменяла название и владельца, но занимается тем же, поэтому сайт останется по сути таким же, но нужно изменить его визуально не изменяя логики и сути.

Размер картинки такой же (можно чуть больше или меньше по высоте).

Перед созданием нудно придумать пару идей что на ней будет изображено.

Суть картинки - компания занимается оптовой продажей сельхоз продукции (молоко, сыр, сахар, и т.д. http://a-snab.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=8), соответственно картинка должна это отражать, как миниму ассоциироваться.