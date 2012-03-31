Редизайн кнопок с английского на русский

Нужно создать черно-белую, векторную иллюстрацию, на которой будет "бесконечная фигура" (см. примеры 2 и 3) с паттерном мозга (пример 1). Другими словами, если бы фигура была создана в 3D редакторе, к ней нужно было бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3 кнопки сайта (jpeg, gif изображения)
Требуется в том же цветовом решении сделать, но надписи уже на русском языке.
Оплата удобным вам способом. Бюджет 300 руб.
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