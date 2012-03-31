Карта Евразии в векторе

Нужно сделать карту Европы (политическую) с нанесением на неё около 60-ти городов из подготовленного списка. Есть в наличии также географические координаты каждого города (геокодинг Гугл).

Для отметки городов нужно будет придумать пару незатейлевых значков-маркеров на основе нашего логотипа.

Сама карта предполагается монохромной (оттенки оранжевого).

Срок – до вечера 2 апреля. Чем раньше, тем лучше.

Предлагайте, плз., цену.