Карта Евразии в векторе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок380 просмотров
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Нужно сделать карту Европы (политическую) с нанесением на неё около 60-ти городов из подготовленного списка. Есть в наличии также географические координаты каждого города (геокодинг Гугл).

Для отметки городов нужно будет придумать пару незатейлевых значков-маркеров на основе нашего логотипа.

Сама карта предполагается монохромной (оттенки оранжевого).

Срок – до вечера 2 апреля. Чем раньше, тем лучше.

Предлагайте, плз., цену.

12 лет назад
erector
Борис 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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