Отрисовать растровый лого в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен32 заявки375 просмотров
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Нужно данное изображение http://www.cctristate.org/images/bible_icon.gif перевести в векторный вид. Интересует в первую очередь стоимость работы.

12 лет назад
Benjamin
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
4kostya4
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$1
1 день
Все было сделано хорошо.
Спасибо, сделка совершилась!
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