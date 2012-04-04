Фон для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок199 просмотров
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Добрый день, необходимо нарисовать фон для сайта, давайте я примерно его опишу.

Сайт: про игру с зомби, т.е.тона должны быть тёмно-кровавые (возможно ткань в пятнах крови).

Что-то похожее как тут: http://mf0.me/themeMf/images/big_bg_splash.jpg

Фон должен хорошо смотреться при разрешении FULL HD, возможно с повторяющимися элементами.

Можно сделать, чтобы он был только на первом экране и при скроллинге страницы вниз он плавно перетикал в однотонный чёрный цвет, например.

Бюджет не очень большой. Жду конкретных предложений с портфолио, примерной стоимостью и сроком.

12 лет назад
dnscnnct
Евгений 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Janier
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
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