Добрый день, необходимо нарисовать фон для сайта, давайте я примерно его опишу.

Сайт: про игру с зомби, т.е.тона должны быть тёмно-кровавые (возможно ткань в пятнах крови).

Что-то похожее как тут: http://mf0.me/themeMf/images/big_bg_splash.jpg

Фон должен хорошо смотреться при разрешении FULL HD, возможно с повторяющимися элементами.

Можно сделать, чтобы он был только на первом экране и при скроллинге страницы вниз он плавно перетикал в однотонный чёрный цвет, например.

Бюджет не очень большой. Жду конкретных предложений с портфолио, примерной стоимостью и сроком.