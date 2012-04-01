Тематические картинки на сайт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок233 просмотра
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Разработать 6 картинок на сайт http://www.feam-service.ru/:

1) Ремонт льдогенератора Scotsman

2) Ремонт льдогенератора Brema

3) Ремонт пароконвектомата Rational

4) Ремонт пароконвектомата Unox

5) Ремонт посудомоечной машины Comenda

6) Ремонт посудомоечной машины Fagor

Как это вижу я?

- В графике задействовать оборудование данного бренда, совместив с таким вот человечком (http://www.feam-service.ru/images/stories/master_remont.png) , но при этом не должно получится просто совмещения двух картинок. Должны получится красивые, тематические картинки.

Инициатива приветствуется, но в разумных и пределах.

В перспективе: полное оснащение графикой данный сайт, а их там много!

ОБЯЗАТЕЛЬНО: В предложении указывать цену.

12 лет назад
feam
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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