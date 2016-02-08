Подтянуться в Яндексе по некоторым запросам

Добрый день!

Есть сайт, раньше по определенным запросам в Яндексе выходил на первую позицию, со временем сдал позиции (на 2-3 позиции в низ).

Необходимо по этим запросам "встать обратно". Запросы и ссылка на сайт во вложенном файле.

С Вас, цена, план работ, сроки (приблизительные).