Lazurnaja88

День добрый. Мой лендинг Investbp.ru. Необходимо разместить объявление на 150 площадках , досках объявлений. Прошу также прислать мне ссылки на объявления
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать продающую страницу для компании, занимающейся разработкой бизнес-планов, ТЭО, проведением маркетинговых исследований. Есть несколько Landing Page, которые очень понравились. Например: [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffuturum-fractal.com%2Fa%2F]http://futurum-fractal.com[/url] [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80affnba6baahedmo6d7h.xn--p1ai%2Fa%2F]http://регистрацияипооо.рф[/url]. [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flp4lp.ru%2F]http://lp4lp.ru[/url]. Очень хотелось бы, чтобы был индивидуальный дизайн и на 100% был уникальный сайт, не похожий ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень хороший заказчик. Никаких проблем ни в работе ни в оплате. Рекомендую сотрудничать всем.
Ответный отзыв
Спасибо огромное за отлично проделанную работу!Я очень довольна. Все выполнено качество и даже на день ранее оговоренного срока.Буду обращаться к Вам и впредь