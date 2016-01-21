Lazurnaja88

Необходимо создать продающую страницу для компании, занимающейся разработкой бизнес-планов, ТЭО, проведением маркетинговых исследований. Есть несколько Landing Page, которые очень понравились. Например: [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffuturum-fractal.com%2Fa%2F]http://futurum-fractal.com[/url] [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80affnba6baahedmo6d7h.xn--p1ai%2Fa%2F]http://регистрацияипооо.рф[/url]. [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flp4lp.ru%2F]http://lp4lp.ru[/url]. Очень хотелось бы, чтобы был индивидуальный дизайн и на 100% был уникальный сайт, не похожий ...