Lazurnaja88

Екатерина Александрова Lazurnaja88

 
35 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание Landing Page

    Необходимо создать продающую страницу для компании, занимающейся разработкой бизнес-планов, ТЭО, проведением маркетинговых исследований. Есть несколько Landing Page, которые очень понравились. Например: [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffuturum-fractal.com%2Fa%2F]http://futurum-fractal.com[/url] [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80affnba6baahedmo6d7h.xn--p1ai%2Fa%2F]http://регистрацияипооо.рф[/url]. [url=http://www.free-lancing.ru/site/redirect?url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flp4lp.ru%2F]http://lp4lp.ru[/url]. Очень хотелось бы, чтобы был индивидуальный дизайн и на 100% был уникальный сайт, не похожий ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
v_nuriev
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Размещение объявления на 150 площадках
Очень хороший заказчик. Никаких проблем ни в работе ни в оплате. Рекомендую сотрудничать всем.
Спасибо огромное за отлично проделанную работу!Я очень довольна. Все выполнено качество и даже на день ранее оговоренного срока.Буду обращаться к Вам и впредь
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