v_nuriev

Иван Нуриев v_nuriev

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
webbaster
Виталий 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Обрисовать подпись в кореле
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vika0033
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработка фото
Спасибо за выполненную работу))
Приятный заказчик
Ответный отзыв
prusovda
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Разместить объявление на строительных досках, форумах, порталах Москвы
С задачей справился на ура!
ok
Ответный отзыв
AvocadoSEO
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
5 баллов
6 лет назад
Обработать 100 фотографий
Часть работы сделана. Качество хорошее, но по срокам очень затянул.
Спасибо. Приятный заказчик. Точно поставлена задача. К сожалению полностью заказ по техническим причинам закончить не получилось.
Ответный отзыв
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Воссоздать аналогичные изображения
Иван выполнил работу качественно и в срок. Несмотря на небольшие *тормоза* с моей стороны, работа была выполнена именно так как надо. Очень ответственный исполнитель, который работает на результат. Браво!
Приятно работать с хорошими людьми.
Ответный отзыв