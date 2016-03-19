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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за выполненную работу))
Ответный отзыв
Приятный заказчик
$33
10 баллов
6 лет назад
С задачей справился на ура!
$15
5 баллов
6 лет назад
Часть работы сделана. Качество хорошее, но по срокам очень затянул.
Ответный отзыв
Спасибо. Приятный заказчик. Точно поставлена задача. К сожалению полностью заказ по техническим причинам закончить не получилось.
$6
10 баллов
8 лет назад
Иван выполнил работу качественно и в срок. Несмотря на небольшие *тормоза* с моей стороны, работа была выполнена именно так как надо. Очень ответственный исполнитель, который работает на результат. Браво!
Ответный отзыв
Приятно работать с хорошими людьми.