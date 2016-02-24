Привет! Ищу разработчика на Wordpress на регулярные попроектные работы. Необходимо знание HTML/CSS, базово JS и php, и, конечно, самого wordpress.Сайты, в основном, делаются на базе шаблонов (либо натягиваем верстку, либо адаптируем шаблон).Требования, в целом, простые: быть на ...
Вот студия: brief.su
Мы делаем сайты на wordpress и регулярно ищем тех, кто нам с этим поможет — программистов, контент-менеджеров и т.д.
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
Необходимо доработать весьма паршиво сформированные макеты приложения для планшетов в Photoshop, сделать нужно оперативно. Доработок не очень много, но разобраться с макетами придётся.Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт автосалона, сделан на wordpress, называется carspremium.ru. Необходимо сделать так, чтобы все добавляемые на него автомобили автоматически по API отправлялись на сервис maxposter. Документацию API можно посмотреть по ссылке: https://github.com/maxposter/maxDealerAPI/wiki Доступы к сайту передам откликнувшимся.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Нужно перенести контент с одного статичного сайта на другой, на CMS Wordpress. Всего около 120 статей.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад