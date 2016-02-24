Briefsu

Андрей Briefsu

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Делаем сайты

Вот студия: brief.su

Мы делаем сайты на wordpress и регулярно ищем тех, кто нам с этим поможет — программистов, контент-менеджеров и т.д.

WordPressСайт на WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Перенос контента
Очень доволен сотрудничеством. Отличный заказчик, все быстро, оперативно.
Прекрасно всё сделано, только положительные впечатления.
Ответный отзыв