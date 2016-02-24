Есть сайт автосалона, сделан на wordpress, называется carspremium.ru. Необходимо сделать так, чтобы все добавляемые на него автомобили автоматически по API отправлялись на сервис maxposter. Документацию API можно посмотреть по ссылке: https://github.com/maxposter/maxDealerAPI/wiki Доступы к сайту передам откликнувшимся.