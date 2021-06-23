Требуется разработка карты Москвы с подсветкой районов, которую можно интегрировать на сайт с помощью кода. Необходимо, чтобы решение работало самостоятельно, без фреймов и сторонних библиотек. Укажите цену и сроки выполнения.
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$132
выплачено фрилансерам
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется фрилансер для размещения 200-300 анкорных и безанкорных ссылок на трастовых площадках, включая форумы и блоги. Необходимы сайты без фильтров поисковых систем. Потребуется также предоставить список сайтов для анализа и озвучить цену. Работы будут продолжаться каждые 2 недели.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Недавно сделали редизайн, и готовы выходить на новый уровень. Нам требуется грамотный сео специалист способный произвести полный комплекс работ по выводу сайта https://radicicontract.ru/ в ТОП 10 Москва и МО. Срок сотрудничества не менее ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$132
10 баллов
3 года назад
Александр всегда на связи и готов к обсуждению по любым вопросам. Задачи ставит понятно и оплату переводит без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Работаем с Антоном уже не первый раз, нравится его ответственный подход и способность искать решения различных задач. Буду обращаться еще и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! (Жаль, что не всегда удается перехватить его первым.)
$150
10 баллов
4 года назад
Проект интересный, рад помочь! Александр всегда на связи и оплату переводит без вопросов и задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Антон, большое спасибо вам за помощь, отчетом довольны, будем продолжать сотрудничество!