Alex3785

Александр Alex3785

 
39 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$132
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Карта Москвы с подсветкой районов

    Требуется разработка карты Москвы с подсветкой районов, которую можно интегрировать на сайт с помощью кода. Необходимо, чтобы решение работало самостоятельно, без фреймов и сторонних библиотек. Укажите цену и сроки выполнения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Прогон по белой базе сайтов

    Ищется фрилансер для размещения 200-300 анкорных и безанкорных ссылок на трастовых площадках, включая форумы и блоги. Необходимы сайты без фильтров поисковых систем. Потребуется также предоставить список сайтов для анализа и озвучить цену. Работы будут продолжаться каждые 2 недели.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвинуть сайт ковролина

    Недавно сделали редизайн, и готовы выходить на новый уровень. Нам требуется грамотный сео специалист способный произвести полный комплекс работ по выводу сайта https://radicicontract.ru/ в ТОП 10 Москва и МО. Срок сотрудничества не менее ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$132
10 баллов
3 года назад
Карта Москвы с подсветкой районов
Александр всегда на связи и готов к обсуждению по любым вопросам. Задачи ставит понятно и оплату переводит без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Работаем с Антоном уже не первый раз, нравится его ответственный подход и способность искать решения различных задач. Буду обращаться еще и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! (Жаль, что не всегда удается перехватить его первым.)
Ответный отзыв
GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Продвинуть сайт ковролина
Проект интересный, рад помочь! Александр всегда на связи и оплату переводит без вопросов и задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Антон, большое спасибо вам за помощь, отчетом довольны, будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв