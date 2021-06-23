Необходимо вывести мобильное приложение в ТОП выдачи в GOOGLE PLAY и APP STORE. Приложение является средой для общения и проведения соревнований по теннису.
Прогон по белой базе сайтов
Добрый день, мы хотим нарастить ссылочную массу для сайта https://radicicontract.ru/ и заказать размещение наших анкорных и безанкорных ссылок на площадках с хорошим трастом. На данный момент 200-300 штук, потом также каждые 2 недели. Подойдут форумы, блоги, сайты gov и прочие ресурсы не находящиеся под фильтрами ПС. От вас цена и список сайтов для анализа.
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