Прогон по белой базе сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки355 просмотров

Добрый день, мы хотим нарастить ссылочную массу для сайта https://radicicontract.ru/ и заказать размещение наших анкорных и безанкорных ссылок на площадках с хорошим трастом. На данный момент 200-300 штук, потом также каждые 2 недели. Подойдут форумы, блоги, сайты gov и прочие ресурсы не находящиеся под фильтрами ПС. От вас цена и список сайтов для анализа.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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