Необходимо App Store Optimization (ASO) продвижение моб. приложения.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки365 просмотров

Необходимо вывести мобильное приложение в ТОП выдачи в GOOGLE PLAY и APP STORE.

Приложение является средой для общения и проведения соревнований по теннису.

4 года назад
ittehno030
Денис 
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Денис
 
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