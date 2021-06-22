Необходимо: - Доделать сайт с технической точки зрения и оптимизовать мобильную версию. - Добавить версию сайта на дополнительном языке кроме английского (всего языков должно быть 2) - Ускорить процесс загрузки картинок и ...
Оптимизация и SEO сайта
Необходимо провести работу по оптимизации и продвижении сайта по запросам:
Заявки фрилансеров
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