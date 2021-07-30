Вывести сайт в топ-10

Сайт жадан.укр

Необходимо вывести в первую десятку в Гугл по запросам "психолог Запорожье", "психотерапевт Запорожье ". Сейчас по этим запросам сайт болтается где-то в 4-6 десятке.

Предоплата будет зависеть от количества отзывов заказчиков в Вашем аккаунте. 30-50%, но не полная предоплата.

С фирмами, которые гилят космические цены и завышают в 3 раза стоимость работы, я сотрудничать не буду.

Предпочтение отдаю вежливым, культурным работникам, которые делают работу в срок, когда пообещали.

План работ по оптимизации сайта на ближайший месяц: 1) Написание ТЗ программисту на установку контейнера Google Tag Manager и перевода сайта на безопасный протокол

2) Установка на сайте систем аналитики (Яндекс Метрика и Google Tag Manager), создание событий и целей в системах аналитики – возможно выполнить только после установки контейнера GTM на сайт

3) Подключение сайта к сервисам Яндекс Вебмастер и Google Search Console

4) Анализ текущего трафика на сайте через системы аналитики

5) Размещение сайта в релевантных справочниках, Яндекс Справочнике, редактирование карточки в Google Мой бизнес

6) Сбор полного семантического ядра (релевантные нашему сайту запросы, по которым сайт будет продвигаться)

7) Кластеризация семантического ядра (распределение запросов по смысловым группам)

8) Подбор продвигаемых страниц согласно подобранным кластерам

9) Рекомендации по редизайну сайта, согласование макета сайта с заказчиком

10) Написание ТЗ программисту на редизайн сайта (с указанием необходимых разделов и новых страниц сайта)

11) Прием работ по редизайну сайта

12) Наполнение новых разделов сайта контентом

13) Заполнение метатегов на страницах сайта (title, description и т.д.)

14) Полный технический анализ сайта

15) Работы по внутренней оптимизации сайта