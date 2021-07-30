Вывести сайт в топ-10

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок636 просмотров

Сайт жадан.укр

Необходимо вывести в первую десятку в Гугл по запросам "психолог Запорожье", "психотерапевт Запорожье ". Сейчас по этим запросам сайт болтается где-то в 4-6 десятке.

Предоплата будет зависеть от количества отзывов заказчиков в Вашем аккаунте. 30-50%, но не полная предоплата.

С фирмами, которые гилят космические цены и завышают в 3 раза стоимость работы, я сотрудничать не буду.

Предпочтение отдаю вежливым, культурным работникам, которые делают работу в срок, когда пообещали.

План работ по оптимизации сайта на ближайший месяц: 1) Написание ТЗ программисту на установку контейнера Google Tag Manager и перевода сайта на безопасный протокол

2) Установка на сайте систем аналитики (Яндекс Метрика и Google Tag Manager), создание событий и целей в системах аналитики – возможно выполнить только после установки контейнера GTM на сайт

3) Подключение сайта к сервисам Яндекс Вебмастер и Google Search Console

4) Анализ текущего трафика на сайте через системы аналитики

5) Размещение сайта в релевантных справочниках, Яндекс Справочнике, редактирование карточки в Google Мой бизнес

6) Сбор полного семантического ядра (релевантные нашему сайту запросы, по которым сайт будет продвигаться)

7) Кластеризация семантического ядра (распределение запросов по смысловым группам)

8) Подбор продвигаемых страниц согласно подобранным кластерам

9) Рекомендации по редизайну сайта, согласование макета сайта с заказчиком

10) Написание ТЗ программисту на редизайн сайта (с указанием необходимых разделов и новых страниц сайта)

11) Прием работ по редизайну сайта

12) Наполнение новых разделов сайта контентом

13) Заполнение метатегов на страницах сайта (title, description и т.д.)

14) Полный технический анализ сайта

15) Работы по внутренней оптимизации сайта

4 года назад
s2n
44 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

igorboychuk1991
Игорь 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$95
30 дней
Escrow
Первый месяц работы по сео-оптимизации сайта завершили. Работа Игорем была сделана в полном объеме. По некоторым пунктам были предложены решения, которые позволили сэкономить время и деньги. Некоторую часть работ он взял на себя дополнительно, и не пришлось искать для них исполнителя или делать самой. Большое значение для меня имеют особенности коммуникации специалиста: данный специалист отвечает на все мои вопросы; если непонятно, растолковывает подробно; общается профессионально, вежливо и культурно; иногда мы шутим. Никуда не пропадает и я могу решить с ним все вопросы. Проявляет инициативу в работе, не ждет, чтоб я его заставляла работать. Весь запланированный объем работ был сделан в срок. Оплата оговаривалась 7000руб, но я решила оплатить премию +2000руб. Чувствую себя с данным специалистом легко и уверено, знаю, что он заинтересован в результате и сделает всё, чтобы выполнить то, что обещал. Переходим на второй месяц сео-работ.
Закончился первый месяц работ по оптимизации сайта. Все сложилось: очень интересный проект + заказчик, крайне заинтересованный в успешности и радеющий за него душой. Татьяна очень легкий в общении, интеллигентный человек. Все время на связи, оперативно отвечает на вопросы и решает зависящие от нее задачи. А также задает вопросы и вносит свои предложения по развитию проекта, что очень радует. Особенно приятно то, что Татьяна прислушивается к чужому мнению, обоснованиям и может поменять свое решение по тому или иному вопросу. Рад сотрудничеству и намерен его продолжать P.S. Оплата вовремя и даже больше, чем договаривались

Заявки фрилансеров

Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Владислав
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
26 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
igorboychuk1991
Игорь 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
25 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
28 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 года назад
Юрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад