Настроить автоворонку для привлечения клиентов Лайф - Коучу.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок442 просмотра

Требуется Инфопродюссер с опытом.

Для настройки автоворонки для привлечения клиентов Лайф-Коучу

Все подробности в при личном контакте.

4 года назад
thevirusofkindne
Ваня 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизация CEO сайта перед запуском продвижения в Google +

    Необходимо: - Доделать сайт с технической точки зрения и оптимизовать мобильную версию. - Добавить версию сайта на дополнительном языке кроме английского (всего языков должно быть 2) - Ускорить процесс загрузки картинок и ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать семантическое ядро сайта. Контент план. Метатеги

    Создать и проработать семантическое ядро сайта. Подготовить шаблоны метатегов. Составить контент план по согласованному набору страниц. Нужен профессионал имеющий опыт работы с большими порталами.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывести сайт в топ-10

    Сайт жадан.укр Необходимо вывести в первую десятку в Гугл по запросам "психолог Запорожье", "психотерапевт Запорожье ". Сейчас по этим запросам сайт болтается где-то в 4-6 десятке. Предоплата будет зависеть от количества отзывов ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настройка рекламных кампаний

    Наша компания работает 20 лет на рынке финансовых услуг, за последние три года мы выросли в три раза. Нам необходима внешняя команда или агентство полного цикла. Задача: параллельно с внутренним отделом маркетинга отрабатывать ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО продвижение сайта на US/EU регионе

    Необходимо продвижение по СЕО на US/EU регионе. Сфера: бустинг игр Call of Duty, Escape from Tarkov и другие игр. Необходимо сделать продвижение в сфере поисковых запросов, рекламных банеров. Реклама яндекса не предлагать!

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • ASO-оптимизация приложения в магазинах Apple Store и Play Маркет

    Мобильное приложение уже размещено в магазинах. необходимы услуги по вычитке описания, ASO-оптимизации, подготовить название и список ключей (наиболее эффективные ключевые слова с высоким ежедневным трафиком и низкой конкуренцией), проконсультировать в размещении приложения на 10 языках.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Технический аудит сайта + линкбилдинг

    Доброго времени суток! Есть действующий сайт работающий в РФ по одному городу (услуги: частный детский сад). Нужен тех.аудит ошибок и как результат документ с рекомендациями для верстальщика. Кроме того, нужно начать работу ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Привлечение ЦА через Тизерные сети

    Оплачивается только первая корректная заявка на займ, последующие регистрации одного и того же посетителя не учитываются. Требования к заемщикам: гражданство РФ постоянная регистрация и фактическое проживание на территории РФ ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад