Провести SEO-аудит сайта

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Закрыт12 заявок474 просмотра

Провести SEO-аудит сайта. Была смена платформы, после началось падение посещаемости. Нужно:

1. Понять причину падение посещаемости.

2. Дать рекомендации по повышение посещаемости сайта в целом и отдельных страниц (прописаны в подробном ТЗ).

3. Понять почему из Яндекс трафик был всегда меньше, чем из Google.

Подробное ТЗ:

https://drive.google.com/file/d/16XUtHUMYAa9SX4k0sW-1dSdWEKnZGykG/view?usp=sharing

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