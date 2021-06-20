Необходимо: - Доделать сайт с технической точки зрения и оптимизовать мобильную версию. - Добавить версию сайта на дополнительном языке кроме английского (всего языков должно быть 2) - Ускорить процесс загрузки картинок и ...
Провести SEO-аудит сайта
Провести SEO-аудит сайта. Была смена платформы, после началось падение посещаемости. Нужно:
1. Понять причину падение посещаемости.
2. Дать рекомендации по повышение посещаемости сайта в целом и отдельных страниц (прописаны в подробном ТЗ).
3. Понять почему из Яндекс трафик был всегда меньше, чем из Google.
Подробное ТЗ:
https://drive.google.com/file/d/16XUtHUMYAa9SX4k0sW-1dSdWEKnZGykG/view?usp=sharing
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