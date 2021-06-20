Провести SEO-аудит сайта. Была смена платформы, после началось падение посещаемости. Нужно:

1. Понять причину падение посещаемости.

2. Дать рекомендации по повышение посещаемости сайта в целом и отдельных страниц (прописаны в подробном ТЗ).

3. Понять почему из Яндекс трафик был всегда меньше, чем из Google.

Подробное ТЗ:

https://drive.google.com/file/d/16XUtHUMYAa9SX4k0sW-1dSdWEKnZGykG/view?usp=sharing