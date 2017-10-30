Нужно запрограммировать калькулятор и еще мелкие задачи программисту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок265 просмотров

добрый день вот тз https://paper.dropbox.com/doc/MEHEamwRWvOCtdBUZRqN5

от вас необходимо запрограммировать сайт, в тз подробно описано. Необходимо реализовать с помощью ajax.

Внимание только программирование! 

Пишите сроки! Цена 50$.

Только для опытных программистов. 

AJAX
8 лет назад
yverner
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад