Сделать логин на сайт через Steam

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок145 просмотров

Нужно сделать вход через Steam (есть подробное видео на английском(если надо)), при входе через Steam у пользователя создается личный кабинет, с аватаркой/именем, пустым полем под tradeoffer. По стандарту сохранение всей информации в бд.

8 лет назад
guest_14882708059354
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров