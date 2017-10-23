Доработка интернет-магазина simplacms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки172 просмотра

1. После использования фильтра редирект на якорь на этой же странице #filter

2. Фильтр по количеству цветов в виде бегунка

3. Множественное значение свойства товара

4. Вывод количества товаров в скобочках в фильтре по свойствам

8 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров