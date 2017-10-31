Интеграция Retailcrm и смописного движка.

Нужна интеграция retailcrm и самописного ИМ mayki.kz.

Интеграция с телефонией на данном этапе не требуется.

Нужно чтобы магазин передавал заказы в CRM, остальная работа с обработкой заказов будет вестись в crm.

От crm требуется отдавать в магазин статусы заказов и номера посылок, хотя даже это можно сделать по другому, когда клинт смотрит статус заказа в магазине, магазин спрашивает в crm статус заказа.

Нужно что бы crm отправляла email клиентам об изменениях статусов.

Так как с магазине огромное количество товаров + товары с собственным дизайном, товары в crm предлагаю сделать таким способом.

Я думаю так что в crm в складе должны быть просто товар без принтов, для каждого типа+размера+цвета свой товар на складе, при заказе не важно какого принта. Скажем заказали красную футболку мужскую размер L, принт супермер (артикул 5353) и такую же футболку но с другим принтом, crm думает что заказли два одинаковых товара, вычетает их со склада, а картинки макетов и артикулы макетов подгружаются доп полями, для дальнейшей работы. либо есть более правильные решения?

По срокам не торопит