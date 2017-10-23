Доработка сайта на Вордпрессе

1. Создать страницу, где будут выводиться все страницы проектов (на главной будет всего 12 проектов!)

2. Справа на каждой странице нужно установить блок с кнопкой "Связаться с дизайнером" и чтобы этот блок догонял читаемый текст как на http://7concepts.kz/portpholio/portpholio.php?project=proj14 В этом блоке будут описаны: название проекта, площадь, стиль и ниже будет кнопка "Связаться с дизайнером"!

3. Добавить виджет "Заказать консультацию" как на http://zelux.kz/, чтобы он всегда был в правом нижнем углу (чтобы можно было заказать звонок)

4. Увеличить шрифт в верхнем меню

5. Сделать верхнее меню полупрозрачным

6. Вместо текстов на зеленом фоне нужны ключевые преимущества(минимум 5 штук) как на:

http://www.imp-interior.ru/

7. Разместить презентацию в формате видео как сделали:

http://www.annakz.com/ (видео: http://www.annakz.com/s/video/video.webm или http://www.annakz.com/s/video/video.ogv, хедер полупрозрачный и видно видео)