Нужна помощь в настройке сайта сделанного на платформе WordPress.

Меня зовут Анна. Нужна Ваша помощь.

Есть сайт www.livshyts.com который работает с 2010г. Сделан сайт на платформе WordPress. Делал нам его человек-любитель, но не смотря на это, сайт получился достойно. Так как с этим человеком связь утеряна и я уже достаточно долгое время не могу найти человека, который мог мне помочь, сайт на данный момент находится в плачевном состоянии.

В чем состоит вопрос:

1)На главной странице не работает календарь (завис на марте 2016г);

2) на главной "подробнее об основных семинарах" раньше перелистывалась фотографии и мероприятия как слайды, сейчас они статичны;

3) не получается зарегистрироваться на мероприятие через вкладку "Записаться" (данные не поступают на почту организатора);

4) приближается 2018год и чтоб увидеть мероприятия 2018 года в расписании нужно делать какие-то поправки в программе, т.к. я занимаюсь только наполнением сайта, как это делается мне не известно;

5) на главной странице сайта всплывает видео, можно ли сделать, чтоб по завершении видео оно автоматом закрывалось само, сейчас для закрытия видео нужно нажимать крестик.

6) и есть еще один вопрос: почему некоторые видео не воспроизводятся на мобильных телефонах, а так же при воспроизведении через компьютер через Яндекс все воспроизводится корректно, а через Мозилу нет (не все видео воспроизводятся).

Да, и самое важное, мне говорили, что версия платформы не лицензионная или взломанная. (Заранее прошу прощения, за возможные не точности в терминах). Вот. Все задачи я Вам описала.

Возьметесь ли вы за эту работу? И сколько это будет стоить? Заранее благодарна.