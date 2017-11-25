Нужна помощь в настройке сайта сделанного на платформе WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок246 просмотров

Меня зовут Анна. Нужна Ваша помощь.  

Есть сайт www.livshyts.com который работает с 2010г. Сделан сайт на платформе WordPress. Делал нам его человек-любитель, но не смотря на это, сайт получился достойно. Так как с этим человеком связь утеряна и я уже достаточно долгое время не могу найти человека, который мог мне помочь, сайт на данный момент находится в плачевном состоянии.  

В чем состоит вопрос:

1)На главной странице не работает календарь (завис на марте 2016г); 

2) на главной "подробнее об основных семинарах" раньше перелистывалась фотографии и мероприятия как слайды, сейчас они статичны; 

3) не получается зарегистрироваться на мероприятие через вкладку "Записаться" (данные не поступают на почту организатора); 

4) приближается 2018год и чтоб увидеть мероприятия 2018 года в расписании нужно делать какие-то поправки в программе, т.к. я занимаюсь только наполнением сайта, как это делается мне не известно;  

5) на главной странице сайта всплывает видео, можно ли сделать, чтоб по завершении видео оно автоматом закрывалось само, сейчас для закрытия видео нужно нажимать крестик. 

6) и есть еще один вопрос: почему некоторые видео не воспроизводятся на мобильных телефонах, а так же при воспроизведении через компьютер через Яндекс все воспроизводится корректно, а через Мозилу нет (не все видео воспроизводятся).

Да, и самое важное, мне говорили, что версия платформы не лицензионная или взломанная. (Заранее прошу прощения, за возможные не точности в терминах).  Вот. Все задачи я Вам описала. 

Возьметесь ли вы за эту работу? И сколько это будет стоить? Заранее благодарна.

WordPress
7 лет назад
SAFO666666
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$50
3 дня
Спасибо, за профессионализм!!! Все очень быстро было сделано, согласно оговоренным срокам и стоимости.
Большое спасибо за интересный и полезный проект, коммуникативность и гибкость в оплате! Надеюсь на продолжение сотрудничества.

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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад