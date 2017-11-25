Нужно поковыряться с html и отредактировать страничку, а также привести в вид чтобы новые товары мы смогли добавлять сами.
Нужна помощь в настройке сайта сделанного на платформе WordPress.
Меня зовут Анна. Нужна Ваша помощь.
Есть сайт www.livshyts.com который работает с 2010г. Сделан сайт на платформе WordPress. Делал нам его человек-любитель, но не смотря на это, сайт получился достойно. Так как с этим человеком связь утеряна и я уже достаточно долгое время не могу найти человека, который мог мне помочь, сайт на данный момент находится в плачевном состоянии.
В чем состоит вопрос:
1)На главной странице не работает календарь (завис на марте 2016г);
2) на главной "подробнее об основных семинарах" раньше перелистывалась фотографии и мероприятия как слайды, сейчас они статичны;
3) не получается зарегистрироваться на мероприятие через вкладку "Записаться" (данные не поступают на почту организатора);
4) приближается 2018год и чтоб увидеть мероприятия 2018 года в расписании нужно делать какие-то поправки в программе, т.к. я занимаюсь только наполнением сайта, как это делается мне не известно;
5) на главной странице сайта всплывает видео, можно ли сделать, чтоб по завершении видео оно автоматом закрывалось само, сейчас для закрытия видео нужно нажимать крестик.
6) и есть еще один вопрос: почему некоторые видео не воспроизводятся на мобильных телефонах, а так же при воспроизведении через компьютер через Яндекс все воспроизводится корректно, а через Мозилу нет (не все видео воспроизводятся).
Да, и самое важное, мне говорили, что версия платформы не лицензионная или взломанная. (Заранее прошу прощения, за возможные не точности в терминах). Вот. Все задачи я Вам описала.
Возьметесь ли вы за эту работу? И сколько это будет стоить? Заранее благодарна.
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