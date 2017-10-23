Заставить работать слайдер в табах и сделать ширину слайда 100%

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки202 просмотра

Есть слайдер у которого ширина слайда 330px, но мне нужно чтоб каждый слайд был во весь экран - нужно переделать под 99-100%, но расчёты ширины в js не смог победить. 

Так же слайдер находится в табах на css3, но работает только в 1 табе, а в остальных не хочет, это тоже нужно поправить.

В яве не соображаю, но сам почти победил, потому думаю, профу делов на 10 минут.

В целом без разницы будете использовать то что я мучал или сделаете своими скриптами.

Нужны табы, в них слайдер  с контентом, в каждом табе свой слайдер. Каждый слайд  шириной во весь экран. И самое важное, прокрутка скролом мыши. 

JavaScript
8 лет назад
Kazuliabr
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vlad_zelenskij
Владислав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
Всё супер. Быстро качественно. Всем рекомендую!
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Заявки фрилансеров

vlad_zelenskij
Владислав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
8 лет назад