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Заставить работать слайдер в табах и сделать ширину слайда 100%
Есть слайдер у которого ширина слайда 330px, но мне нужно чтоб каждый слайд был во весь экран - нужно переделать под 99-100%, но расчёты ширины в js не смог победить.
Так же слайдер находится в табах на css3, но работает только в 1 табе, а в остальных не хочет, это тоже нужно поправить.
В яве не соображаю, но сам почти победил, потому думаю, профу делов на 10 минут.
В целом без разницы будете использовать то что я мучал или сделаете своими скриптами.
Нужны табы, в них слайдер с контентом, в каждом табе свой слайдер. Каждый слайд шириной во весь экран. И самое важное, прокрутка скролом мыши.
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