Меня зовут Анна. Нужна Ваша помощь. Есть сайт www.livshyts.com который работает с 2010г. Сделан сайт на платформе WordPress. Делал нам его человек-любитель, но не смотря на это, сайт получился достойно. Так как с этим человеком связь ...
Автоматизатор задач
Добрый день!
Есть автоматизатор задач (парсер) с исходниками в bitbucket.
Нужно исправить пару падений.
Задачи софта логиниться на определенные сайты и выполнять определенные ( не сложные ) действия.
Например входим, нажимаем кнопку и все.
Ждем определенного тайм-аута и переходим к другому сайту.
Написан на C# .NET 4.5 с использованием WPF (+ MVVMLight).
В Качестве браузера используется Selenium + PhantomJS (для одного из сайтов WebBrowser из WebForms).
На данный момент не работает пару сайтов и Софт от них падает ( в связи с тем, что поменялась верстка).
p.s. исходники показать не могу, ибо много паролей вшито от сайтов - работа только с Исполнителем, никаких подводных камней.
Работа подойдет даже для Junior.
Указывайте стоимость за добавление одного сайта к софту (не бойтесь - работа не сложная)
Для примера одно из заданий todo:
triproom.ru :)
triproom логика следующая: Заходим каждые N секунд и проверяем позиции объектов. Если объекты из кабинета находятся на низких позициях (не в ТОП10); То жмем кнопку обновить.
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