Добрый день!

Есть автоматизатор задач (парсер) с исходниками в bitbucket.

Нужно исправить пару падений.

Задачи софта логиниться на определенные сайты и выполнять определенные ( не сложные ) действия.

Например входим, нажимаем кнопку и все.

Ждем определенного тайм-аута и переходим к другому сайту.

Написан на C# .NET 4.5 с использованием WPF (+ MVVMLight).

В Качестве браузера используется Selenium + PhantomJS (для одного из сайтов WebBrowser из WebForms).

На данный момент не работает пару сайтов и Софт от них падает ( в связи с тем, что поменялась верстка).

p.s. исходники показать не могу, ибо много паролей вшито от сайтов - работа только с Исполнителем, никаких подводных камней.

Работа подойдет даже для Junior.

Указывайте стоимость за добавление одного сайта к софту (не бойтесь - работа не сложная)

Для примера одно из заданий todo:

triproom.ru :)

triproom логика следующая: Заходим каждые N секунд и проверяем позиции объектов. Если объекты из кабинета находятся на низких позициях (не в ТОП10); То жмем кнопку обновить.