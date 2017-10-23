Требуется доработка по сайту! Сайт modx!

Сайт разработан на modx, требуется поправить некоторые вещи по коду и по верстке сайта. Вся подробная информация размещена в файле.

Посчитать стоимость всех доработок. Прислать стоимость в рублях. Без стоимость и сроков буду сразу в бан отправлять.

Работы в последующем будут выполнять согласно вашим расценка и срокам. НЕ соблюдение сроков будет караться оплатой.

Отвечать только людям с опытом и положительными отзывами по работе с модикс.