Требуется доработка по сайту! Сайт modx!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки174 просмотра

Сайт разработан на modx, требуется поправить некоторые вещи по коду и по верстке сайта.  Вся подробная информация размещена в файле. 

Посчитать стоимость всех доработок. Прислать стоимость в рублях.  Без стоимость и сроков буду сразу в бан отправлять. 

Работы в последующем будут выполнять согласно вашим расценка и срокам. НЕ соблюдение сроков будет караться оплатой. 

Отвечать только людям с опытом и положительными отзывами по работе с модикс. 

MODX
8 лет назад
director35
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров