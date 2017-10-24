Слайдер (карусель) от Bootstrap ...

Всем "удачного Утра, обЕда, вЕчера" ) на Ресурсе ... Коллег Программистов, прошу помочь в добавлении Функционала для "бутстраповского" слайдера (карусели) .. чтобы на сенсорных устройствах (планшеты, смартфоны) работал скрипт Слайдера... Тачскрин - перелистование слайдов в оф. бесплатном бутстраповском слайдере ... Для Стац. Компа - скрипт Рабочий есть ... Если можете помочь - отзовитесь .. Не очень срочно, но желательно за адекватную сумму .. Предпочтения - тем, кто более года на Ресурсе