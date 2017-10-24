Слайдер (карусель) от Bootstrap ...

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Завершен2 заявки318 просмотров

Всем "удачного Утра, обЕда, вЕчера" ) на Ресурсе ... Коллег Программистов, прошу помочь в добавлении Функционала для "бутстраповского" слайдера (карусели) .. чтобы на сенсорных устройствах (планшеты, смартфоны)  работал скрипт Слайдера... Тачскрин - перелистование слайдов в оф. бесплатном бутстраповском слайдере ... Для Стац. Компа - скрипт Рабочий есть ... Если можете помочь - отзовитесь .. Не очень срочно, но желательно за адекватную сумму .. Предпочтения - тем, кто более года на Ресурсе

Bootstrap
8 лет назад
shopotop
Олег 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

glebkema
Глеб 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Глеб прекрасный, очень толковый спец . Не каждый фрилансер может похвастаться отличным знанием JavaScrpt Глеб показал в проекте свой высокий Класс и Профессионализм. Безусловно, я не раз ещё к нему обращусь и всем рекомендую.
Олег нацелен на результат:: главное, чтобы у клиента заработало то, о чём клиент просит. Поэтому вся необходимая информация появляется быстро и работа спорится.

Заявки фрилансеров

glebkema
Глеб 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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