Импорт прайса поставщика в интернет магазин + парсинг

Здравствуйте, необходима разработка парсера:

Имеется 2 источника:

1. Прайс лист в формате Exel с наименованием товаров (кривое), ценой, остатком, ID товара и категорией.

2. Сайт поставщика с наименованием товаров (корректным), фотографией и характеристиками (5-6 штук)

Необходимо на основе этих источников сделать импорт в базу сайта.

Прайс лист в формате exel каждый день пополняется новыми позициями, и нужно это учитывать и добавлять новые товары. Скрипт должен формировать логи каждый день (добавлено N позиций, скрыто N позиций). Если товара на сайте поставщика нет, то такие товары попадают в лист ожидания и периодически проверяется это наличие на сайте поставщика. Т.е в файл выгрузки товары без картинок попадать не должны, но это должно быть опционально.

Нужна цена и сроки. По идее задача не сложная.