Импорт прайса поставщика в интернет магазин + парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок177 просмотров

Здравствуйте, необходима разработка парсера:

Имеется 2 источника:

1. Прайс лист в формате Exel с наименованием товаров (кривое), ценой, остатком, ID товара и категорией.

2. Сайт поставщика с наименованием товаров (корректным), фотографией и характеристиками (5-6 штук)

Необходимо на основе этих источников сделать импорт в базу сайта.

Прайс лист в формате exel каждый день пополняется новыми позициями, и нужно это учитывать и добавлять новые товары. Скрипт должен формировать логи каждый день (добавлено N позиций, скрыто N позиций). Если товара на сайте поставщика нет, то такие товары попадают в лист ожидания и периодически проверяется это наличие на сайте поставщика. Т.е в файл выгрузки товары без картинок попадать не должны, но это должно быть опционально. 

Нужна цена и сроки. По идее задача не сложная.

8 лет назад
Sh1ning
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$165
9 дней
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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
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