================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта ...
Импорт прайса поставщика в интернет магазин + парсинг
Здравствуйте, необходима разработка парсера:
Имеется 2 источника:
1. Прайс лист в формате Exel с наименованием товаров (кривое), ценой, остатком, ID товара и категорией.
2. Сайт поставщика с наименованием товаров (корректным), фотографией и характеристиками (5-6 штук)
Необходимо на основе этих источников сделать импорт в базу сайта.
Прайс лист в формате exel каждый день пополняется новыми позициями, и нужно это учитывать и добавлять новые товары. Скрипт должен формировать логи каждый день (добавлено N позиций, скрыто N позиций). Если товара на сайте поставщика нет, то такие товары попадают в лист ожидания и периодически проверяется это наличие на сайте поставщика. Т.е в файл выгрузки товары без картинок попадать не должны, но это должно быть опционально.
Нужна цена и сроки. По идее задача не сложная.
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