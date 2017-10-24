================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта ...
Требуется консультация по jquery
Здравствуйте. Требуется консультация по jquery. Делаю родословную...
написал такую простую функцию, но почему-то не получаю желаемого эффекта. Нужно помочь разобраться и показать мои ошибки
$(document).on('click', 'button.choose_parent', function()
{
$(this).hide();
var pol = '';
if($(this).hasClass('father'))
{
pol = 'отец';
}
else if($(this).hasClass('mother'))
{
pol = 'мать';
}
if( $(this).parent().children('table').length > 0 )
{
$(this).parent().find('table tr').append('afsdfa'+pol+'');
}
else
{
$(this).parent().append( $('div.step_test').html() );
}
});
в заявке указывайте сразу скайп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно на PHP разработать простой парсер, который зарегистрирует счетчик LI. Парсер должен состоять из отдельных функций, поддерживающих следующие операции со счетчиком. 1) регистрация нового счетчика. li_new($login.$pass)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходима разработка парсера: Имеется 2 источника: 1. Прайс лист в формате Exel с наименованием товаров (кривое), ценой, остатком, ID товара и категорией. 2. Сайт поставщика с наименованием ...Завершен7 лет назад
- $52
Добавить раздел и фильтр на сайт WordPress - срочно ТЗ имеется Бюджет 3000 рублей, оплата строго БЕЗ авансов Отчёт раз в час Сроки сегодня к 19-00 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Вот адреса: http://monoculyar.ru/ http://a.monoculyar.ru/Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте (Битрикс, Старт) проблема с хлебными крошками: они отображаются только на китайском языке даже на русской вкладке. - http://joxi.ru/brRgzPjIQ3Xzlm Разработчик сообщил, что нужно добавить условие в файл '.section.php' для переменной $sSectionName . Для деталей пишите ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу готовую или действующую доску объявлений о продаже авто с пробегом. Желательно на одной из cms с открытым кодом и возможностью автоматического обновления cms. Доска должна быть адаптирована для регионального проекта, иметь хороший, продуманный рубрикатор ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Пригласить спарсенных юзеров в ТГ канал Цену предлагайтеЗакрыт7 лет назад
Спарсить юзеров из ТГ каналов(список каналов предоставим) по определённой тематике Цену предлагайте, обсудимВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Всем "удачного Утра, обЕда, вЕчера" ) на Ресурсе ... Коллег Программистов, прошу помочь в добавлении Функционала для "бутстраповского" слайдера (карусели) .. чтобы на сенсорных устройствах (планшеты, смартфоны) работал скрипт Слайдера... Тачскрин - перелистование слайдов в ...Завершен8 лет назад