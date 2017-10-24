Требуется консультация по jquery

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Здравствуйте. Требуется консультация по jquery. Делаю родословную...

написал такую простую функцию, но почему-то не получаю желаемого эффекта. Нужно помочь разобраться и показать мои ошибки

﻿                                $(document).on('click', 'button.choose_parent', function()

                                 {                                                                        

                                    $(this).hide();

                                    

                                    var pol = '';

                                    if($(this).hasClass('father'))

                                     {

                                         pol = 'отец';

                                     }

                                    else if($(this).hasClass('mother'))

                                     {

                                         pol = 'мать';

                                     }                                        

                                    

                                    if( $(this).parent().children('table').length > 0 )

                                     {                                      

                                         $(this).parent().find('table tr').append('afsdfa'+pol+'');

                                     }

                                    else

                                     {

                                         $(this).parent().append( $('div.step_test').html() );

                                     }

                                                                    

                                 });

в заявке указывайте сразу скайп.

HTMLjQuery
8 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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