Создание психологического теста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

создать тест который такой же как и на странице http://www.stopstress.lv/tests/  главное чтоб в конце показывались ответы  с вопросами 

8 лет назад
vaiper
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AquaCode
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
8 лет назад
$50
3 дня
Все было сделано в срок и по делу.
Хороший заказчик! Рекомендую

Заявки фрилансеров

AquaCode
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
8 лет назад