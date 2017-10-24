Доработки на сайт на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Есть сайт на Битриксе insait-alyans.ru , который мы хотим  немного модифицировать.

Ищем специалиста с опытом работы на Битриксе более года и портфолио. 

Нужна оценка работ по стоимости и срокам. 

8 лет назад
guest_15088454290342
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров