Разработать плагин (модуль) оплаты для WP

Требуется разработать плагин оплаты с привязкой к webpay.by

С возможностью оплачивать через ЕРИП и по кредитными картам

Сайт для которого нужно сделать оплату не является интернет- магазином , нет корзины и цен

Поэтому схема работы такая, клиент на сайте выбирает определенный тур, уточняет стоимость его по телефону со всеми нюансами, менеджер дает ему код(номер) для оплаты на сайте

Клиент переходит на страницу оплаты на сайте , вводит данных код (номер), где ему выводится на основании данного кода(номера) стоимость которую он должен оплатить.

+ поля для ввода необходимых реквизитов требуемых для оплаты в системе webpay

Посетитель оплачивает, получает чек и его перенаправляет обратно на сайт оплаты с сообщением об успешной оплате.

Поэтому в админке сайта в модуле, должна быть возможность ввода переменных номера и суммы ( стоимость которая появится на сайте после ввода номера)

После того как прошла оплата, в админке должен появится статус «Оплачен»( или можно выделить любым другим способам), на против того номера который уже был оплачен

Должна быть возможность добавлять неограниченное число номеров, возможность редактировать, удалять созданные номера

есть инструкции

https://webpay.by/ru/rukovodstva-razrabotchika/

Требуется оценка стоимости проекта