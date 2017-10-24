Плагин доставки УкрПочтой для Virtuemart2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Добрый день

Необходимо написать или адаптировать плагин доставки для Virtuemart2. Перевозчик - УкрПочта

Прошу указать срок и стоимость внедрения

8 лет назад
guest_15088490458475
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров