Необходимо создать автоматически генерируемую карту сайта sitemap.xml на joomla 3, содержащую в себе основные директивы Так как sitemap не должен содержать более 50 000 директив, а сайт ххх.by постоянно расширяется, то рекомендуется в корневой ...
Плагин доставки УкрПочтой для Virtuemart2
Добрый день
Необходимо написать или адаптировать плагин доставки для Virtuemart2. Перевозчик - УкрПочта
Прошу указать срок и стоимость внедрения
Заявки фрилансеров
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