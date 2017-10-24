Плагин доставки УкрПочтой для Virtuemart2

Есть лендинг-одностраничник, сделанный на LP-генераторе. Необходимо его спарсить и перекинуть на наш собственный хостинг. На страничке есть формы обратной связи - нужно чтобы они работали разумеется. Ссылка на источник - http://www.hi-street.ru/. Я представитель ...