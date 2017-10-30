Нужен бот для автозакупки определенных скинов, а также для продажи выставленных скинов, а также автоматический прием и передачу в инвентарь steam. С интерфейсом. API: https://market.csgo.com/botinfo/ Сайт работает с платформой STEAM!
Нужно сделать опросник для сайта.
Все переходы должны осуществляется без перезагрузки страницы. Нужна еще кнопка с обратным отсчетом. Подробнее в ТЗ.
Сделать нужно в html или php файле
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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