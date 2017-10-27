Требуется программист для okaycms по доработкам интернет-магазина. 1. При наведении мыши на товар в каталоге должна появляться тень. https://clip2net.com/s/3SACvJ8 2. При наведении мыши на товар в каталоге должна в хинте должно ...
Закрыть уязвимости сайта, через которые идет рассылка спама
С сайта идет рассылка спама.
Хостер стандартно запретил mail. Теперь при заполнении формы на почту не приходит оповещение.
Пример спама в прикрепе.
Вирусов на сайте нет. Отчет о проверке https://yadi.sk/d/ugtBeReL3P5zFB.
Вероятно уязвимости в скриптах. Эти уязвимости нужно закрыть.
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