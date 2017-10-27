Закрыть уязвимости сайта, через которые идет рассылка спама

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок168 просмотров

С сайта идет рассылка спама.

Хостер стандартно запретил mail. Теперь при заполнении формы на почту не приходит оповещение.

Пример спама в прикрепе.

Вирусов на сайте нет. Отчет о проверке https://yadi.sk/d/ugtBeReL3P5zFB.

Вероятно уязвимости в скриптах.  Эти уязвимости нужно закрыть.

8 лет назад
mngooll
47 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Павлу за оперативность и профессионализм. Уязвимости сайта обнаружены и закрыты. Хостер возобновил предоставление услуг.
Рад был помочь. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад