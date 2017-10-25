Магазин на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок148 просмотров

Надо собрать магазин используя цмс опенкарт, шаблон tt big one, и модуль фильтрации megafilter pro. Шаблон и фильтр куплены. Необходимо встроить фильтр в дизайн, убрать лишние модули с главной, и немного доработать страницу товара - вывести свойства товара в табличке уменшить фотку товара(как должена выглядеть страница товара пришлю)

Opencart
8 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров