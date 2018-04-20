Внедрить новую верстку в сайт на PHP+Smarty

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки161 просмотр

Работающий сайт на самописном движке.

Нужно сделать этот же сайт с новым дизайном.

Верстка нового дизайна готова, там 3 шаблона.

Новый сайт уже создан, шаблоны разнесены по включаемым файлам, осталось только заменить в верстке HTML-код на вызовы Smarty - взять их из действующего сайта.  

Где нужно - оптимизировать вызовы Smarty в соответствии с новым дизайном, например размеры ресайза картинок и т.п.

Также нужно перенести/запустить - форму контактов, комментарии.Движок самописный, единое ядро для нескольких сайтов.

И старый и новый сайты работают на этом же движке.

Скорей всего придется внести пару поправок в php-код, поэтому нужно будет поверхностно разобраться в работе движка.Краткое поверхностное описание структуры файлов движка и шаблонов предоставим.

Этапы:

  • Ivona - редизайн - этап 1 - меню и рубрики - срок 27 октября 2017
  • Ivona - редизайн - этап 2 - страница статьи - срок 28 октября 2017
  • Ivona - редизайн - этап 3 - главная страница и футер - срок 30 октября 2017
  • Этап 4 - остатки правок и перенос на продакшн - срок 31 октября 2017
Детальное описание задач и переписка по ним - в сервисе Gitlab.

Оплата - почасовая, по факту выполнения работ:

  • $10 в час, если этап сдан в указанный срок
  • $7 в час, если этап не сдан в срок
Общий срок сдачи готового сайта с новой версткой - 1 ноября 2017 года.

P.S. Бюджет в проекте установлен усредненно просто для информации, реальный бюджет - по факту выполнения работ.

HTMLPHP
8 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад
$100
4 дня
Задача была достаточно сложная - нудно было разобраться в "говнокоде", который писали в течение лет 10-ти, и на базе этого кода сделать клон сайта. Олег справился профессионально.
Задача была действительно сложная. Было много подводных камней, которых я и близко не предусмотрел. Но договор дороже денег, пришлось сделать.

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад