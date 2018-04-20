Внедрить новую верстку в сайт на PHP+Smarty

Работающий сайт на самописном движке.

Нужно сделать этот же сайт с новым дизайном.

Верстка нового дизайна готова, там 3 шаблона.

Новый сайт уже создан, шаблоны разнесены по включаемым файлам, осталось только заменить в верстке HTML-код на вызовы Smarty - взять их из действующего сайта.

Где нужно - оптимизировать вызовы Smarty в соответствии с новым дизайном, например размеры ресайза картинок и т.п.

Также нужно перенести/запустить - форму контактов, комментарии.Движок самописный, единое ядро для нескольких сайтов.

И старый и новый сайты работают на этом же движке.

Скорей всего придется внести пару поправок в php-код, поэтому нужно будет поверхностно разобраться в работе движка.Краткое поверхностное описание структуры файлов движка и шаблонов предоставим.

Этапы:

Ivona - редизайн - этап 1 - меню и рубрики - срок 27 октября 2017

Ivona - редизайн - этап 2 - страница статьи - срок 28 октября 2017

Ivona - редизайн - этап 3 - главная страница и футер - срок 30 октября 2017

Этап 4 - остатки правок и перенос на продакшн - срок 31 октября 2017

Детальное описание задач и переписка по ним - в сервисе Gitlab.

Оплата - почасовая, по факту выполнения работ:

$10 в час, если этап сдан в указанный срок

$7 в час, если этап не сдан в срок

Общий срок сдачи готового сайта с новой версткой - 1 ноября 2017 года.

P.S. Бюджет в проекте установлен усредненно просто для информации, реальный бюджет - по факту выполнения работ.