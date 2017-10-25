Концепция сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Необходимо переработать структуру и содержание сайта.

хотелось бы, чтобы сайт был серьезным по наполнению, интересным по содержанию, удобным по структуре

и чтобы всё, что мы делаем было видно и заинтересовывало

чтобы при попадании на сайт, пользователю предоставлялась информация таким образом, чтобы он легко переходил к нужной ему информации, к ценам, к контактам и осуществлял регистрацию

8 лет назад
oriorsk
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров