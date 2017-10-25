1.Добавить блок "Наши дорогие клиенты" в текущую структуру сайта – после блока "График процедур" Наполнение: автоколлаж из загружаемых изображений,возможность "перемотки" на следующий коллаж. Дизайн во вложении. 2. Блок "Наши мастера" – ...
Google Analytics (Opencart 1.5)
Внедрение расширенной электронной торговли в Google Analytics
Внедрение модуля расширенной электронной торговли Google Analytics позволит передавать максимум
информации, как непосредственно о совершенных покупках (вариант купленного
товара: цвет, комплектация; бренд товара), так и о промежуточных этапах
(просмотр карточки товара, посещение корзины и т.д.), а также о рекламных
активностях внутри сайта.
Стандартный модуль электронной торговли позволяет передавать информацию только о совершенных
покупках с минимумом данных (категория и названия товара, цена, количество).
Дополнительная информация позволит получить больше данных о поведении
пользователей и соответственно более эффективно оптимизировать рекламные
кампании.
Детальное Тз предоставлю исполнителю.
Заявки фрилансеров
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