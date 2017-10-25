Drupal8 написание мини-плагина Все подробности в ЛС.
Доработка функционала на OpenCart
Задача следующая:
Есть сайт на OpenCart 2.3
Есть страница (category) с набором параметров фильтров
site.ru/aksessuary/bryzgoviki/?etap=4&filter_manufacturer_id=11&model=Grand-Cherokee&kuzov=II-wj-D-1999-2001-г-3.1L
Задача №1
Разработать функционал, который позволит данный и все другие подобные урлы фильтров преобразовать в страницу категории
site.ru/aksessuary/bryzgoviki/jeep-grand-cherokee-II-wj-D-1999-2001-г-3.1L/
доступный для поисковых систем - то есть открыв данный урл в другом окне получим такие же результаты фильтрации но страница при этом должна быть с указанным выше ЧПУ.
Задача №2
Разработать функционал посадочных страниц который позволит для этих урлов с наборами фильтрации (например, тот же самый - site.ru/aksessuary/bryzgoviki/jeep-grand-cherokee-II-wj-D-1999-2001-г-3.1L/ ) редактировать мета-данные и описание.
Сроки - 5 дней.
Бюджет - 6000 руб. Оплата по факту выполненной работы. Можно через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
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