Доработка функционала на OpenCart

Задача следующая:

Есть сайт на OpenCart 2.3

Есть страница (category) с набором параметров фильтров

site.ru/aksessuary/bryzgoviki/?etap=4&filter_manufacturer_id=11&model=Grand-Cherokee&kuzov=II-wj-D-1999-2001-г-3.1L

Задача №1

Разработать функционал, который позволит данный и все другие подобные урлы фильтров преобразовать в страницу категории

site.ru/aksessuary/bryzgoviki/jeep-grand-cherokee-II-wj-D-1999-2001-г-3.1L/

доступный для поисковых систем - то есть открыв данный урл в другом окне получим такие же результаты фильтрации но страница при этом должна быть с указанным выше ЧПУ.

Задача №2

Разработать функционал посадочных страниц который позволит для этих урлов с наборами фильтрации (например, тот же самый - site.ru/aksessuary/bryzgoviki/jeep-grand-cherokee-II-wj-D-1999-2001-г-3.1L/ ) редактировать мета-данные и описание.

Сроки - 5 дней.

Бюджет - 6000 руб. Оплата по факту выполненной работы. Можно через безопасную сделку.