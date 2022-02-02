Добавить 10 страниц на сайт

$7
HTML-версткаЗавершен3 заявки704 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайт (статика) нужно добавить 10 страниц в HTML-разметке: текст, 2 картинки, метатеги и код видео.

Требуется знание HTML, CSS и работа с FTP для загрузки картинок.

Желательно опыт работы с админкой архиварикс.

Есть мануал по заполнению.

Подобной работы много.

2 года назад
Dazzler
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
poznalbitie
Александр 
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$7
1 день
RUBWMZ
Рекомендую к сотрудничеству. Во всем разобрался, выполнил задание раньше срока, всегда на связи.
Грамотно поставил задачу и всегда отвечал на возникшие вопросы. Работой доволен.