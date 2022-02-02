Добавить 10 страниц на сайт

Необходимо сверстать страницу согласно ТЗ по блокам + адаптивы. Сделать так чтобы каждый блок можно было встраивать на другие страницы.. Дизайн [url=https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70%3A354]https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70:354[/url] Скорость по GooglePageSpeed для мобильных не менее 30 для десктопа от 70 ти. И кроссбраузерность тоже важно ...