Добрый день! В приложении макет, все модули на сайте есть. Задача разместить в соответствии с макетом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по WordPress.
Задача - есть карточки товара на лендинге у карточек есть окно при наведении с информацией о товаре.
Нужно добавить эти карточки на WordPress и реализовать возможность добавления их в будущем из админ панели
Напишите стоимость реализации
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