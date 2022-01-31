Внести изменения в верстку на готовом сайте

HTML-версткаЗавершен13 заявок988 просмотров
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Внести изменения в верстку на готовом сайте. Поехала верстка

2 года назад
guest_16436370136848
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
savingmail
Олег 
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$30
2 дня
RUB
Олег просто находка, давно искал такого специалиста, все в срок без ошибок. Обязательно еще обращусь!
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