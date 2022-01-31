Сверстать сайт по макету 3 страницы в левом меню календарь при наведении на дату всплывающее окно с ссылками на события привязанные к этой дате и переходом на эту страницу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести изменения в верстку на готовом сайте. Поехала верстка
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