Адаптировать сайт под мобильные устройства

Цель - необходимо написать код верстки для блока калькулятора на сайте по заданному макету, который будет рассчитывать стоимость установки натяжного потолка по заданным формулам и отправлять полученные данные на почту Сайт, на котором будет калькулятор - ...
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Здравствуйте. Требуется адаптировать рабочий сайт под мобильные устройства.
Сайт самописный, без движка, частично адаптирован, но не полностью – шапка и контакты не видны, некоторые разделы «уехали», не переходит по ссылкам меню, номер телефона отображается не тем цветом шрифта.
Шаблонов нет, на своё усмотрение сделать удобное отображение на телефонах и планшетах, главное, чтобы всё было видно, ровно и открывалось.
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