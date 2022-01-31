Адаптировать сайт под мобильные устройства

Здравствуйте. Требуется адаптировать рабочий сайт под мобильные устройства.

Сайт самописный, без движка, частично адаптирован, но не полностью – шапка и контакты не видны, некоторые разделы «уехали», не переходит по ссылкам меню, номер телефона отображается не тем цветом шрифта.

Шаблонов нет, на своё усмотрение сделать удобное отображение на телефонах и планшетах, главное, чтобы всё было видно, ровно и открывалось.