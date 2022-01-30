Верстка по готовому макету в Figma на flexbox

Необходимо отверстать макет ПК/мобайл версии. Сложности: часть макетов в Adobe XD, часть в FIGMA - дорисовывалось разными дизайнерами. Иногда встречается разный стиль, нужно будет понимание - где он основной, а где не учел дизайнер - ...
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Необходимые разделы:
Адаптивные версии 2.0
Версии 2.0
Требования к верстке
Сортировка CSS стилей по категориям (/* кнопки */ и внизу стили кнопок)
90+ pageSpeed
Адаптивность
Кроссбраузерность
Нужно на flexbox
Бюджет 4500-5000р. Только с отзывами. Аванс после главной
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