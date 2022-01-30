Переверстать раздел на сайте

$1500, 2 недели. Подробности и дизайн кандидатам. Страницы очень похожи. По сути, там 3 сраницы, с которых компоненты копируются на другие. Есть код очень похожего проекта, половину которого можно просто скопировать. Срок краткий, так как предыдущий фрилансер использовал ...
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