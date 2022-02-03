Дорогой заказчик!
Долгое время думал, что же сюда написать, потом понял, что лучше не забивать пространство текстом, ведь чем его больше - тем ниже опускаются мои работы)
МОЙ САЙТ ПОРТФОЛИО http://motorrpn.beget.tech/
Для более комфортной и непринужденной беседы и обсуждения вашего проекта, я немного расскажу о себе.
Я - веб дизайнер, frontend разработчик.
Мои навыки:
-Веб-дизайн (структурирование psd макетов под конкретные нужды и определенную целевую аудиторию)
-Верстка (HTML, CSS, JS)
Мои специализации:
-Landing Page (Прототипирование, создание дизайна, верстка, интеграция CMS MODx)
-Веб-дизайн
-Верстка
-Копирайтинг (только при заказе проекта)
В работе ценю: открытость, легкость в общении, честность и легкий подход.
Все задачи решаемы! Главное подойти с нужной стороны.
Для меня главное создавать ценность. Обожаю наблюдать, как проекты, выполненные мной, решают чьи-то проблемы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!