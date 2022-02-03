Nikita_Savin

Никита Савин Nikita_Savin

 
26 летРоссия/Тамбов
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Через год ты пожалеешь, что не начал сегодня.

Дорогой заказчик!

Долгое время думал, что же сюда написать, потом понял, что лучше не забивать пространство текстом, ведь чем его больше - тем ниже опускаются мои работы)

МОЙ САЙТ ПОРТФОЛИО http://motorrpn.beget.tech/

Для более комфортной и непринужденной беседы и обсуждения вашего проекта, я немного расскажу о себе.

Я - веб дизайнер, frontend разработчик.

Мои навыки:

-Веб-дизайн (структурирование psd макетов под конкретные нужды и определенную целевую аудиторию)

-Верстка (HTML, CSS, JS)

Мои специализации:

-Landing Page (Прототипирование, создание дизайна, верстка, интеграция CMS MODx)

-Веб-дизайн

-Верстка

-Копирайтинг (только при заказе проекта)

В работе ценю: открытость, легкость в общении, честность и легкий подход.

Все задачи решаемы! Главное подойти с нужной стороны.

Для меня главное создавать ценность. Обожаю наблюдать, как проекты, выполненные мной, решают чьи-то проблемы.

JavascriptHTMLCSSMODX
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dushevnyilogin
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$27
10 баллов
2 года назад
Нужно сделать дизайн и сверстать быстрый просмотр на карточке товара
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!