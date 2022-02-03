Через год ты пожалеешь, что не начал сегодня.

Дорогой заказчик!

Долгое время думал, что же сюда написать, потом понял, что лучше не забивать пространство текстом, ведь чем его больше - тем ниже опускаются мои работы)

МОЙ САЙТ ПОРТФОЛИО http://motorrpn.beget.tech/

Для более комфортной и непринужденной беседы и обсуждения вашего проекта, я немного расскажу о себе.

Я - веб дизайнер, frontend разработчик.

Мои навыки:

-Веб-дизайн (структурирование psd макетов под конкретные нужды и определенную целевую аудиторию)

-Верстка (HTML, CSS, JS)

Мои специализации:

-Landing Page (Прототипирование, создание дизайна, верстка, интеграция CMS MODx)

-Веб-дизайн

-Верстка

-Копирайтинг (только при заказе проекта)

В работе ценю: открытость, легкость в общении, честность и легкий подход.

Все задачи решаемы! Главное подойти с нужной стороны.

Для меня главное создавать ценность. Обожаю наблюдать, как проекты, выполненные мной, решают чьи-то проблемы.