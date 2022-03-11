Danil_Chub

Даниил Danil_Chub

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Да да, естественно лучший в мире верстальщик и программист - следую стандартам сурового пафоса.

Обо Мне:

  • Не могу не приветствовать вас в своем профиле. Так как это информация о себе расскажу о себе.
  • С пяти лет увлекаюсь музыкой (фортепиано). Возможно для верстальщика это хорошо, решайте сами.
  • Не сказал бы что я прям дизайнер, но вкус у меня есть, это правда.
  • С компьютерами связан с 14-летнего возраста. Вел различные телеграм и ютуб каналы.
  • В юности увлекался театральным искусством (опять же для верстальщика важно ли это?)
  • Как хобби создаю дизайны сайтов, но по понятным причинам - это не основное занятие.

☕О работе:

Я входил в мир  программирования с грохотом.  Начинал примерно в 12 изучая Python по популярным на тот момент гайдам. Потом был длинный перерыв в два года, в которым я занимался в основном школой. Затем попытался создавать сайты на Wix (Да - да). И полез в верстку, а затем и в js. Веб привел меня к нефундаментальному изучения javascipt, а также:  Jqwerry, React.  Конечно в перерывах тренируясь на десятках бесплатных макетов. В целом, как мне кажется этой информации достаточно.

☝Почему я?

﻿При работе со мной вы вероятно получите:

  • Работу без предоплаты с гарантированным выполнением задачи
  • Общение через любые виды мессенджеров
  • Оплата на сбербанк,  Юmoney и почти любой удобный вам кошелек
  • Возможность вставки на сайт более сложного кода (Javascript)

Отзывы заказчиков

guest_16468864357432
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Настроить Telegram канал с реакциями и комментингом
Очень грамотный и вежливый специалист, настроил все, что нужно в течение 15 минут, доступно объяснил то, как работать в дальнейшем. Рекомендую!
Приятная девушка, понятно расписала задачу.
Ответный отзыв