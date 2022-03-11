Да да, естественно лучший в мире верстальщик и программист - следую стандартам сурового пафоса.
Обо Мне:
- Не могу не приветствовать вас в своем профиле. Так как это информация о себе расскажу о себе.
- С пяти лет увлекаюсь музыкой (фортепиано). Возможно для верстальщика это хорошо, решайте сами.
- Не сказал бы что я прям дизайнер, но вкус у меня есть, это правда.
- С компьютерами связан с 14-летнего возраста. Вел различные телеграм и ютуб каналы.
- В юности увлекался театральным искусством (опять же для верстальщика важно ли это?)
- Как хобби создаю дизайны сайтов, но по понятным причинам - это не основное занятие.
☕О работе:Я входил в мир программирования с грохотом. Начинал примерно в 12 изучая Python по популярным на тот момент гайдам. Потом был длинный перерыв в два года, в которым я занимался в основном школой. Затем попытался создавать сайты на Wix (Да - да). И полез в верстку, а затем и в js. Веб привел меня к нефундаментальному изучения javascipt, а также: Jqwerry, React. Конечно в перерывах тренируясь на десятках бесплатных макетов. В целом, как мне кажется этой информации достаточно.
☝Почему я? При работе со мной вы вероятно получите:
- Работу без предоплаты с гарантированным выполнением задачи
- Общение через любые виды мессенджеров
- Оплата на сбербанк, Юmoney и почти любой удобный вам кошелек
- Возможность вставки на сайт более сложного кода (Javascript)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка одностраничного сайта Burning Man17 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Marico29 просмотров
- Верстка сайта ActiveBox (шаблон)23 просмотра
- Верстка сайта MOGO (шаблон)20 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Очень грамотный и вежливый специалист, настроил все, что нужно в течение 15 минут, доступно объяснил то, как работать в дальнейшем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятная девушка, понятно расписала задачу.