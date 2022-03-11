Да да, естественно лучший в мире верстальщик и программист - следую стандартам сурового пафоса.

Обо Мне:

Не могу не приветствовать вас в своем профиле. Так как это информация о себе расскажу о себе.

расскажу о себе. С пяти лет увлекаюсь музыкой (фортепиано). Возможно для верстальщика это хорошо, решайте сами.

Не сказал бы что я прям дизайнер, но вкус у меня есть, это правда.

С компьютерами связан с 14-летнего возраста. Вел различные телеграм и ютуб каналы.

В юности увлекался театральным искусством (опять же для верстальщика важно ли это?)

Как хобби создаю дизайны сайтов, но по понятным причинам - это не основное занятие.

☕О работе:

Я входил в мир программирования с грохотом. Начинал примерно в 12 изучая Python по популярным на тот момент гайдам. Потом был длинный перерыв в два года, в которым я занимался в основном школой. Затем попытался создавать сайты на Wix (Да - да). И полез в верстку, а затем и в js. Веб привел меня к нефундаментальному изучения javascipt, а также:. Конечно в перерывах тренируясь на десятках бесплатных макетов. В целом, как мне кажется этой информации достаточно.

☝Почему я? ﻿При работе со мной вы вероятно получите: