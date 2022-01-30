Цель - необходимо написать код верстки для блока калькулятора на сайте по заданному макету, который будет рассчитывать стоимость установки натяжного потолка по заданным формулам и отправлять полученные данные на почту

Сайт, на котором будет калькулятор - https://nadomne2.ru/tomskСайт выполнен на Тильде, блок калькулятора будет располагаться после первого экрана.

Макет калькулятора - https://www.figma.com/file/A6AKAFZpN1Cuwan4oAVTYN/Untitled?node-id=0%3A1

Формулы для калькулятора - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1avD1yYRpQKxXP0hzdNgwTIH4_4Ftaj6vHkmGqyyNRrY/edit#gid=0

Подробное описание принципов работы калькулятора тут: https://docs.google.com/document/d/1fEtxPP9Xn8jZbCGbn6KVN_5HZoeC0j7X6tJ-bFXluRE/edit

Код должен содержать комментарии, какая строка и формула за что отвечает.