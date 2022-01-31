Верстка 1 страничного сайта, адаптированного под все устройства

Нужно сделать 1 страничный сайт Одним файлом, то есть без дополнительного файла с css-стилем, адаптированным под все виды устройств. На странице будет размещен только текст шрифтом Times New Roman.

То есть минимум кода и максимально быстрая загрузка страницы

Никаких макетов сайта и скриптов нет, так как никаких фотоизображений на странице не будет, а будет просто черный текст на белом фоне...