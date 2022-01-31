Верстка 1 страничного сайта, адаптированного под все устройства

HTML-версткаЗавершен27 заявок782 просмотра
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Нужно сделать 1 страничный сайт Одним файлом, то есть без дополнительного файла с css-стилем, адаптированным под все виды устройств. На странице будет размещен только текст шрифтом Times New Roman.

То есть минимум кода и максимально быстрая загрузка страницы

Никаких макетов сайта и скриптов нет, так как никаких фотоизображений на странице не будет, а будет просто черный текст на белом фоне...

2 года назад
79807437059
Иван 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
idepta
Сергей 
21 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$3
1 день
Все сделано быстро и качественно. Спасибо!
Адекватный и общительный заказчик, оплата была произведена в срок. Благодарю за первый заказ и отзыв) Рекомендую!
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